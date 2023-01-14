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{{ timeAgo('2023-01-14 14:35:49 -0600') }} basketball Edit

Live Game Chat: No. 2 Kansas vs. No. 14 Iowa State

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

No. 2 Kansas and Iowa State are closing in on tip from Allen Fieldhouse.

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