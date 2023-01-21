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Live Game Chat: No. 2 Kansas vs. No. 14 TCU

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

JayhawkSlant.com is sitting courtside for today's Big 12 battle between No. 2 Kansas and No. 14 TCU.

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