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{{ timeAgo('2023-01-10 19:15:46 -0600') }} football Edit

Live Game Chat: No. 2 Kansas vs. Oklahoma

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

No. 2 Kansas and Oklahoma are closing in on tip from Allen Fieldhouse.

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