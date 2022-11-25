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Live Game Chat: No. 3 Kansas vs. No. 22 Tennessee

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

No. 3 Kansas and No. 22 Tennessee are closing in on tip from the championship of the Battle 4 Atlantis.

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