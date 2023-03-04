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Live Game Chat: No. 3 Kansas vs. No. 9 Texas

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

No. 3 Kansas and No. 9 Texas are closing in on tip from the Moody Center.

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