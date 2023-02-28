News More News
{{ timeAgo('2023-02-28 20:07:49 -0600') }} basketball Edit

Live Game Chat: No. 3 Kansas vs. Texas Tech

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

JayhawkSlant.com is sitting courtside for tonight's Big 12 contest between No. 3 Kansas and Texas Tech.

To participate in tonight's "Live Game Chat", click here.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}