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Live Game Chat: No. 4 Kansas vs. Oklahoma State

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

JayhawkSlant.com is sitting courtside for today's Big 12 opener between No. 4 Kansas and Oklahoma State.

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