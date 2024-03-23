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Live Game Chat: No. 4 seed Kansas vs. No. 5 seed Gonzaga

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Kansas, the No. 4 seed in the Midwest Region, and Gonzaga, the No. 5 seed, are set to battle for a spot in the Sweet 16.

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