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Live Game Chat: No. 4 seed Kansas vs. No. 5 seed Gonzaga
Shay Wildeboor
•
JayhawkSlant
Editor
Kansas, the No. 4 seed in the Midwest Region, and Gonzaga, the No. 5 seed, are set to battle for a spot in the Sweet 16.
To participate in today's "Live Game Chat", click here.
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