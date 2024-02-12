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Live Game Chat: No. 6 Kansas at Texas Tech

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

No. 6 Kansas and Texas Tech are closing in on tip from United Supermarkets Arena.

To participate in tonight's "Live Game Chat", click here.

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