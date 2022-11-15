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{{ timeAgo('2022-11-15 20:57:30 -0600') }} basketball Edit

Live Game Chat: No. 6 Kansas vs. No. 7 Duke

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

The second game of the Champions Classic features No. 6 Kansas vs. No. 7 Duke.

To participate in tonight's "Live Game Chat", click here.



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