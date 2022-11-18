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Live Game Chat: No. 6 Kansas vs. Southern Utah

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

No. 6 Kansas and Southern Utah are closing in on tip from Allen Fieldhouse.

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