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Live Game Chat: No. 7 Kansas at No. 15 Baylor

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

No. 7 Kansas and No. 15 Baylor are closing in on tip from Foster Pavilion.

To participate in today's "Live Game Chat", click here.

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