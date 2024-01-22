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Live Game Chat: No. 7 Kansas vs. Cincinnati

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

JayhawkSlant is sitting courtside for tonight's Big 12 matchup between No. 7 Kansas and Cincinnati.

To participate in tonight's "Live Game Chat", click here.

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