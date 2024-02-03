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Live Game Chat: No. 8 Kansas vs. No. 4 Houston

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

JayhawkSlant.com is sitting courtside for today's highly anticipated showdown between No. 8 Kansas and No. 4 Houston.

To participate in today's "Live Game Chat", click here.

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