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Live Game Chat: No. 8 Kansas vs. No. 7 Kansas State

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

JayhawkSlant.com is sitting courtside for tonight's Big 12 showdown between No. 8 Kansas and No. 7 Kansas State.

To participate in tonight's "Live Game Chat", click here.

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