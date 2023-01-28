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Live Game Chat: No. 9 Kansas at Kentucky

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

No. 9 Kansas and Kentucky are closing in on tip from Rupp Arena.

To participate in tonight's "Live Game Chat", click here.

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