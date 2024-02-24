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Live Game Chat: No. 9 Kansas vs. Texas

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

JayhawkSlant.com is sitting courtside for today's Big 12 showdown between No. 9 Kansas and Texas.

To participate in today's "Live Game Chat", click here.

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