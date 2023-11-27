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Local recruits say KU football is on the rise

Juju Marks was at the Kansas State game and talks about the progress he sees from KU
Juju Marks was at the Kansas State game and talks about the progress he sees from KU
Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Many recruits said they have seen the gap shut down between Kansas and Kansas State. After watching the Jayhawks up close in their final home game, the comments from prospects in the 2025 and 2026 classes are evident they see KU's trajectory on the way up.

"KU is on the rise fast," said four-star recruit Julian Marks, who just led St. Thomas Aquinas to a state title.

We have more in our Monday recruiting update.

LINK: Local recruits continue to see Kansas football program on the rise

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