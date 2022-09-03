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{{ timeAgo('2022-09-03 00:32:59 -0500') }} football Edit

Lonnie Phelps on his big game, celebrations, father in attendance

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

There has been a lot of about Lonnie Phelps since he arrived for spring football. He started his KU career with three sacks against Tennessee Tech.

Phelps talked about his performance, his celebrations after his sacks, and having his father at the game sitting behind the bench.

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