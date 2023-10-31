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Matt Campbell, Jon Heacock talk about preparing for Kansas

Matt Campbell said the Jayhawks bring elite speed at the quarterback position
Matt Campbell said the Jayhawks bring elite speed at the quarterback position
Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Iowa State head coach Matt Campbell and Jon Heacock met with the media today to talk about the upcoming game against Kansas.

Both coaches said the Jayhawks do things offensively to put stress on a defense and the challenge they face.

Campbell said he expects Jack Trice Stadium to be a special place to play in front of a sold out crowd on Saturday. See what Campbell and Heacock had to say about playing Kansas.

What They Said: Go inside to read what the Iowa State coaches said about KU

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