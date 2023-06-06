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Michael Boganowski on Kansas program, official visit

Randy Withers • JayhawkSlant
Staff

Michael Boganowski talked about the being the state's top player and a busy month ahead with several official visits.

The Jayhawks will get the second visit and he said the KU program is going in the right direction.

We spoke with Boganowski at the Sharp Top Prospect camp in Salina.

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