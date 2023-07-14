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Morris twins talk about upcoming TBT

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Thursday afternoon, Marcus Morris and Markieff Morris met with the media to discuss the upcoming TBT. The Morris twins will lead the way for KU's alumni team "Mass Street", which features the likes of Keith Langford, Mitch Lightfoot, Thomas Robinson, and others. Mass Street will open up play in the TBT against "We Are D3" on July 19 at Koch Arena in Wichita, Kan.

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