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New weight room and locker room unveiled by KU

Slant Staff
Locker and weight room

The Kansas football program showed off their new locker room and weight room today as part of the renovations to the Anderson Family Football Complex.

We give you a tour of the new facility and see the players work out in it for the first time.

Hear Lance Leipold and Matt Gildersleeve talk about the process of the new rooms and what it means to the program.

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