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No. 1 Kansas rebounds to defeat No. 7 Tennessee, 69-60

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

After losing to No. 4 Marquette on Tuesday night, No. 1 Kansas rebounded to beat No. 7 Tennessee, 69-60 on Wednesday. The Jayhawks were led by Hunter Dickinson (17), Kevin McCullar, Jr. (14), and KJ Adams, Jr. (13).

For a breakdown of what stood out on Wednesday, click here.

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