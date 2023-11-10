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No. 1 Kansas rolls past Manhattan, 99-61: What stood out

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

No. 1 Kansas made quick work on Manhattan, 99-61 on Friday night. Five players, Hunter Dickinson (18), Kevin McCullar, Jr. (15), Johnny Furphy (15), Parker Braun (10), and KJ Adams, Jr. (14) scored in double-figures against the Jaspers.

For a breakdown of what stood out, click here.

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