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No. 1 Kansas rolls past North Carolina Central, 99-56: What stood out

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Behind five double-digit scorers, Kevin McCullar, Jr. (22), Hunter Dickinson (21), Nicolas Timberlake (13), KJ Adams, Jr. (12), and Parker Braun (10), No. 1 Kansas rolled past North Carolina Central, 99-56.

For a closer look at what stood out on Monday night, click here.

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