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No. 1 Kansas slips past No. 17 Kentucky, 89-84: What stood out?

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

In defeating No. 17 Kentucky, 89-84, four players, Hunter Dickinson (27), Dajuan Harris (23), KJ Adams (16), and Kevin McCullar (12) scored in double-figures for No. 1 Kansas.

For a breakdown of what stood out, click here.

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