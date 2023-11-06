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No. 1 Kansas vs. North Carolina Central: What to watch for on Monday night

Nicolas Timberlake will make his regular-season debut on Monday night
Nicolas Timberlake will make his regular-season debut on Monday night
Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

No. 1 Kansas is set to open up the season against North Carolina Central on Monday Night. Bill Self’s squad, during two exhibition games, lost at Illinois and defeated Fort Hays Stare at home.

For a closer look at what to watch for on Monday night, click here

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