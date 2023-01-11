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No. 2 Kansas stuns OU late, 79-75: What stood out?

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Tuesday night, No. 2 Kansas rallied late to defeat Oklahoma, 79-75. The Jayhawks were led by KJ Adams, Jr. (22), Jalen Wilson (17), Dajuan Harris (11), and Zach Clemence (10).

For a complete breakdown of what stood out on Tuesday night, click here.

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