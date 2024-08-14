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Offensive linemen talk as fall camp nears final days
Jon Kirby
•
JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
The offensive linemen met with the media today and talked about fall camp, the competition at several spots, and how players are learning more than one position.
Hear from Darrell Simmons, Mike Ford, Bryce Foster, Shane Bumgardner and Bryce Cabeldue.
Darrell Simmons
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Mike Ford
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Bryce Foster
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Shane Bumgardner
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Bryce Cabeldue
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