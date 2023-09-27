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ago football Edit

Offensive players talk about facing Texas

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

For the weekly press conference with the players we spoke with three on the offensive side of the ball.

See what Jalon Daniels, Jared Casey, and Daniel Hishaw had to say about playing against Texas and much more.

Jalon Daniels

Daniel Hishaw

Jared Casey

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