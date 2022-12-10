News More News
{{ timeAgo('2022-12-10 19:09:38 -0600') }} basketball Edit

On Saturday night, No. 6 Kansas handed Missouri its first loss, 95-67

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

For the second straight season, Kansas dominated Missouri on the hardwood. On December 11, 2021, Bill Self’s squad thumped the Tigers in Lawrence, 102-65. Early on Saturday night, as the final seconds ticked off the clock, Kansas handed Missouri its first loss of the season and did so in convincing fashion, 95-67.

For a few quick thoughts following the game, come inside.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}