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Photo Gallery: Images from Big 12 Media Day

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Kansas City, Missouri -- JayhawkSlant.com is here to provide you with some images from Big 12 Media Day, which took place on Wednesday at the T-Mobile Center.

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