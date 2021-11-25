Remy Martin driving to the basket
Remy Martin driving to the basket (USATodaySportsImages.com)
Christian Braun looks to score off the bounce
Christian Braun looks to score off the bounce (USATodaySportsImages.com)
Ochai Agbaji scored a team-high 18 points against North Texas on Thursday
Ochai Agbaji scored a team-high 18 points against North Texas on Thursday (USATodaySportsImages.com)
Christian Braun finished with 16 points against the Mean Green
Christian Braun finished with 16 points against the Mean Green (USATodaySportsImages.com)
Jalen Wilson made his season debut on Thanksgiving Day
Jalen Wilson made his season debut on Thanksgiving Day (USATodaySportsImages.com)
Bobby Pettiford dished out one assist against North Texas
Bobby Pettiford dished out one assist against North Texas (USATodaySportsImages.com)
Ochai Agbaji scored from all over in the opener of the ESPN Events Invitational
Ochai Agbaji scored from all over in the opener of the ESPN Events Invitational (USATodaySportsImages.com)
Remy Martin scored 11 points in the second half
Remy Martin scored 11 points in the second half (USATodaySportsImages.com)
Ochai Agbaji surpassed the 1,000 scoring mark for his career
Ochai Agbaji surpassed the 1,000 scoring mark for his career (USATodaySportsImages.com)
Christian Braun scored from all over against North Texas
Christian Braun scored from all over against North Texas (USATodaySportsImages.com)
KU will need another big game from Christian Braun on Friday
KU will need another big game from Christian Braun on Friday (USATodaySportsImages.com)
Remy Martin also pulled down eight rebounds against the Mean Green
Remy Martin also pulled down eight rebounds against the Mean Green (USATodaySportsImages.com)
Mitch Lightfoot was big off the bench early on against North Texas
Mitch Lightfoot was big off the bench early on against North Texas (USATodaySportsImages.com)
Ochai Agbaji hopes to lead Kansas to the final of the ESPN Events Invitational on Sunday
Ochai Agbaji hopes to lead Kansas to the final of the ESPN Events Invitational on Sunday (USATodaySportsImages.com)
Remy Martin dished out four assists on Thursday
Remy Martin dished out four assists on Thursday (USATodaySportsImages.com)