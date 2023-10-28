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Player Reaction: Neal, Bean, Hishaw, Fairchild, Grant after OU win

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

The Kansas players were bringing the positive vibes after the win against Oklahoma. We spoke with Devin Neal, Mason Fairchild, Marvin Grant and Jason Bean to get their thoughts on the game.

See what they had say after beating Oklahoma and becoming bowl eligible in back-to-back season for the second time in program history.

Devin Neal

Mason Fairchild

Jason Bean

Marvin Grant

Daniel Hishaw

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