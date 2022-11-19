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{{ timeAgo('2022-11-19 20:56:25 -0600') }} football Edit

Players react after Texas loss, turn focus to Kansas State

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

The KU players know their performance was not they expected and they talked about their loss to Texas.

They know they can't reflect on the game for long because they have to turn their focus to Kansas State next week.

Jalon Daniels

Daniels talked about returning to action and what it felt like to get back on the field. He said the team has to stick together and clean up things from the film room.

Sam Burt

Playing in his last home game, Burt talked about what it means to be a Jayhawk. The Kansas State game is up next and it means a lot.

Mason Fairchild

Fairchild talked about the return of Jalon Daniels, how good Texas was, and said the Kansas State game is personal to him.

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