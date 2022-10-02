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{{ timeAgo('2022-10-02 08:04:39 -0500') }} football Edit

Players react to win over Iowa State, improve to 5-0

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

We have the player reaction to the win over Iowa State and we have what they said.


Devin Neal

Devin Neal said the offense can learn from a game like this where the Iowa State limited their production, but they still found a way to win. Neal said they are looking forward to getting back in the film room and improving.

Rich Miller

Rich Miller said they focused on stopping the Iowa State run game all week. That work paid off as the defense basically shut down the Cyclones

Craig Young

For the second straight game the fans came on the field after the game. Young talks about the players reaction to the fans and playing in front of a sellout crowd.

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