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{{ timeAgo('2022-10-01 09:52:31 -0500') }} football Edit

Players talk about a sold out stadium, facing Iowa State

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

We spoke with the players about coming out to a sold out crowd and what they see from Iowa State on film.

See what Earl Bostick, Jared Casey, and O.J. Burroughs had to say and several other topics they talked about.

O.J. Burroughs

Jared Casey

Earl Bostick

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