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{{ timeAgo('2022-11-04 16:09:33 -0500') }} football Edit

Players talk about returning home, facing Oklahoma State

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

The players haven't played a home game in a month and they are ready to get back in The Booth.

The talked about the bye week, getting healthy and playing Oklahoma State. See what they had to say about about the upcoming game.

Mason Fairchild 

Jason Bean

Mello Dotson

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