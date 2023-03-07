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Podcast: Another Big 12 title, NCAA tourney, spring football, recruiting

Slant Staff
Podcast

The staff is back in the studio with a lot to talk about.

- The Jayhawks capture another Big 12 title
- We talk about the accomplishments of Bill Self
- How big is the Big 12 tourney for seeding
- Thoughts on the team heading into postseason
- The latest in recruiting and who to watch

- Spring football is underway and we gave our take on what we are hearing
- Where the program is heading into Lance Leipold's third season
- Some of the pleasant surprises in spring football
- How new facilities will help recruiting
- KU commit Aundre Gibson joins us to talk about picking the Jayhawks
- Thoughts on 2024 recruiting and staff is off to a fast start

Listen on the Jayhawk Slant player below

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