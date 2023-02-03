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{{ timeAgo('2023-02-03 07:32:36 -0600') }} football Edit

Podcast: Basketball two big wins, football success in recruiting

Slant Staff
Podcast

The Inside Slant podcast is live. We have the staff in studio talking about the latest thoughts with KU sports.

- The basketball team gets back on track with two big wins
- Last week Shay told everyone not to panic after a three-game losing streak
- But things don't get easier with Iowa State and Texas next
- The Jayhawks land a highly-rated QB in Isaiah Marshall
- Closer look at the portal class that was rated #25 in the country
- Several questions and breakdowns about the signing class
- We answer some good questions from subscribers

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