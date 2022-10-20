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Podcast: Baylor predictions, Rich Miller and Devin Neal join the show

Slant Staff
Podcast

- We have Team Driven Fund Raising back as a sponsor as they are trying to help turn this two-game losing streak. They are back sponsoring this podcast.

- A quick recap of the Oklahoma game.

- Hear from Devin Neal and Rich Miller as they talk about getting ready for Baylor.

- Kevin Lonnquist from Sic Em Sports who covers the Baylor program joins us to talk about the game.

- We give our predictions on the Baylor game.

- A look at why the bye week is going to jump start recruiting and how this is going to set up for a wild December. We explain why.

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