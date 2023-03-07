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{{ timeAgo('2023-03-07 21:49:28 -0600') }} basketball Edit

Podcast: Breaking down Marcus Adams commitment to KU

Marcus Adams announced his commitment to KU and we have the breakdown
Marcus Adams announced his commitment to KU and we have the breakdown
Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Just minutes ago Marcus Adams announced his verbal commitment to Kansas. We take a closer look at his commitment and what it means with basketball editor Shay Wildeboor.

Listen on the Jayhawk Slant player below.

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