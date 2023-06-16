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PODCAST: Football recruiting on a roll, more to come
The Jayhawks have been on an impressive run to start July with football recruiting. The class was just sitting inside the top 40 nationally and third in the Big 12.
- We take a look at the recent commitments
- Our take on the strength of the class
- Some big names give surprise, early commitments
- What comes next as a new group of visitors are on campus
- Discussion on the recruiting board and how the staff decides to stop recruiting certain positions
- Hear audio from Harry Stewart and Jalen Todd why they chose KU
Listen on the Jayhawk Slant player
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