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Podcast: Illinois game predictions, basketball recruiting update

Slant Staff
Podcast

We take a look back at the win over Missouri State and preview the Illinois game.
- We give our predictions on the Illinois matchup
- The keys to the Illinois game
- Recap of a huge basketball recruiting weekend
- What comes next in recruiting

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