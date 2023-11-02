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Podcast: Iowa State predictions, Linkon Cure, Red Martel, much more

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

- We touch on the win over Oklahoma and the national exposure it brought to KU's program.

- Bill Seals from Cyclone Report gives a breakdown on Iowa State

- We look at the game and give our predictions

- KU commit Red Martel who is from Oklahoma talks about being at the game

- Four-star recruit Linkon Cure was at the game and talks about his experience

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