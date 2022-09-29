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{{ timeAgo('2022-09-29 08:17:32 -0500') }} football Edit

Podcast: KU is 4-0, Iowa State predictions, recruiting updates

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

- The Jayhawks move to 4-0 and look back on the win over Duke

- Bill Seals joins us and gives a thorough breakdown on Iowa State

- We talk about the impact of the successful start on recruiting

- Look back at the visitors from the Duke game

- A close some early names coming for Iowa State and who attended the Duke game

- Shout out to Team Driven Fund Raising for the podcast sponsor who said they didn't want to disrupt the winning streak sop they are back for another episode.

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