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Podcast: Latest with the portal, Amir Herring joins us

Slant Staff
Podcast

The staff is back in the studio and have the latest thoughts on the transfer portal, recruiting and official visits, and much more.

There is still work to in the portal for the basketball and football programs.

Michigan transfer and KU OL commit Amir Herring joins us as our guest. He talks about choosing Kansas and when he will report to campus.

Come in for the latest on KU sports.

Listen on the player below

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