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Podcast: Liberty Bowl, 2023 signees, transfer portal

Slant Staff
Podcast

- We look at the high school signees in the 2023 early class
- Talk about the latest transfer portal commits
- What comes next in January with recruiting and portal
- Mason Choate who covers Arkansas breaks down the game
- Our predictions on the Liberty Bowl

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