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football
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Podcast: Liberty Bowl, 2023 signees, transfer portal
- We look at the high school signees in the 2023 early class
- Talk about the latest transfer portal commits - What comes next in January with recruiting and portal - Mason Choate who covers Arkansas breaks down the game - Our predictions on the Liberty Bowl Listen to the podcast on the Jayhawk Slant player
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