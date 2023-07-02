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Podcast: More commitments, hear from Deshawn Warner, Carter Lavrusky

Slant Staff
Podcast

The Kansas staff continues to reel in big commitments in football recruiting with the latest coming from defensive end Deshawn Warner.

- Hear why Warner is a big get for the Jayhawks
- Our latest thoughts on the class
- Taking a look at what recruits are left on the board
- Who could be the next to commit
- Hear Deshawn Warner and Carter Lavrusky talk about why they chose KU

Listen on the Jayhawk Slant player below

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